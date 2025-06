Vier Trickdiebstähle aus Handtasche am Freitagmittag – Polizei Bad Kissingen ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise

BAD KISSINGEN – Am Freitagmittag ist es in BAD KISSINGEN und OBERTHULBA zu vier nahezu identischen Trickdiebstählen gekommen. In allen Fällen wurden Seniorinnen durch ein Pärchen abgelenkt und bestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Taten ereigneten sich innerhalb einer Stunde zwischen 11:25 Uhr und 12:25 Uhr. Ziel der Täter waren Frauen im Alter von 87 bis 88 Jahren, die auf offener Straße angesprochen und in Gespräche verwickelt wurden. Die Unbekannten erkundigten sich jeweils nach dem nächstgelegenen Krankenhaus. Während dieses Ablenkungsmanövers gelang es ihnen, Bargeld oder ganze Geldbörsen aus den Handtaschen der Seniorinnen zu entwenden.

Die Tatorte im Einzelnen:

Freitag, 11:25 Uhr, Kissinger Straße in Reiterswiesen

Freitag, 11:55 Uhr, Hemmerichstraße in Bad Kissingen vor einer Apotheke

Freitag, 11:55 Uhr, erneut Kissinger Straße in Reiterswiesen

Freitag, 12:20 Uhr, Hammelburger Straße in Oberthulba auf dem EDEKA-Parkplatz

Die Täter wurden jeweils als Pärchen beschrieben, beide zwischen 35 und 45 Jahre alt, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß. Aufgrund der sehr ähnlichen Vorgehensweise geht die Polizei von einem Zusammenhang der Fälle aus.

Die Polizeiinspektion Bad Kissingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0971/7149-0 um sachdienliche Hinweise.