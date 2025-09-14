Vier Unbekannte entfachen Feuer auf Tartanbahn – Vier Zeugen löschen den Brand
BAD KISSINGEN – Am Freitagabend haben mehrere Zeugen beobachtet, wie vier Jugendliche auf der Tartanbahn an der Bayernhalle ein Feuer entfachten und anschließend flüchteten. Dank des schnellen Handelns der Zeugen konnte ein größerer Brand verhindert werden, es entstand dennoch Sachschaden von mehreren hundert Euro.
Gegen 21:50 Uhr konnten vier Zeugen im Alter von 13 bis 63 Jahren die Brandstiftung beobachten. Sie löschten das Feuer umgehend mit einem Feuerlöscher.
Die Polizei Bad Kissingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die vier unbekannten Täter flüchteten in unbekannte Richtung, eine Personenbeschreibung war nicht möglich. Zur Sicherheit wurde der Brand von der Feuerwehr Bad Kissingen nochmals abgelöscht und die Brandstelle gekühlt. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0971/7149-0 zu melden.
