Vier Unfallfluchten im Bereich Haßfurt – Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

HASSFURT UND WONFURT, LKR. HASSBERGE. In der Zeit von Sonntag bis Dienstag kam es im Bereich Haßfurt und Wonfurt zu insgesamt vier Unfallfluchten. Die Polizei Haßfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Unfallfluchten in Haßfurt

Im Stadtgebiet Haßfurt kam es zu insgesamt drei der vier Unfallfluchten. Die erste ereignete sich bereits am Sonntag zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr. Hier wurde die Fassade eines Anwesens in der Kaplaneigasse beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt.

Am Dienstag gegen 17:10 Uhr touchierte ein Pkw auf dem Parkplatz eines Geschäftes in der Straße „Am Wasserwerk“ einen anderen Geparkten. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich die Unfallverursacherin ohne ihre Personalien anzugeben. Durch den Anstoß wurde der 42-jährige Fahrer des beschädigten Fahrzeugs leicht verletzt. Der Rückspiegel des Unfallfahrzeugs touchierte ihn im Rückenbereich.

Im Haßfurter Ortsteil Sylbach beschädigte ein schwarzer Jeep den geparkten VW einer 30-Jährigen und entfernte sich vom Unfallort ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern. Der Unfallschaden wird auf circa 1500 Euro geschätzt.

Unfallflucht im Wonfurter Ortsteil Steinsfeld

In Steinsfeld, einem Ortsteil von Wonfurt, wurde der geparkte VW Passat eines 26 Jahre alten Mannes beschädigt. Dem Sachstand nach, fuhr ein bislang unbekanntes Traktorgespann an dem geparkten Pkw in der Straße „Am Sportplatz“ vorbei und verlor hierbei geladenes Brennholz. Durch die herabfallenden Holzscheite wurde der Pkw im Bereich der Motorhaube und des Kotflügels beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Polizei Haßfurt ermittelt

Die Polizei Haßfurt hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem der gesuchten Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09521/927-0, zu melden.