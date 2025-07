Vier Unfallfluchten im Dienstbereich der Polizei Schweinfurt – Sachschaden von über 14.000 Euro

WAIGOLSHAUSEN UND STADTGEBIET SCHWEINFURT – Zu insgesamt vier Unfallfluchten kam es in der Zeit von Dienstag bis Mittwoch im Dienstbereich der Polizei Schweinfurt. Die Beamten ermitteln in allen Fällen und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Unfallflucht in Waigolshausen

Auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof wurde am Mittwoch zwischen 07:15 Uhr und 20:30 Uhr ein schwarzer Mini Cooper beschädigt. Der Schaden an der rechten Fahrzeugseite wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Unfallfluchten in Schweinfurt

Am Dienstag, zwischen 08:00 Uhr und 15:50 Uhr, wurde in der Auenstraße ein geparkter Ford Focus mutmaßlich beim Einparken an der Frontstoßstange beschädigt. Hier entstand ein Sachschaden von circa 3.000 Euro.

Zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr am Mittwoch wurde ebenfalls in der Auenstraße ein grauer VW Golf beschädigt. Der Schaden an der rechten Fahrzeugseite wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Um 12:40 Uhr am Mittwoch, konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, wie ein weißer 3er BMW, mit Gerolzhofer Zulassung, gegen einen geparkten Opel Corsa stieß und hier einen Schaden im Bereich der Frontstoßstange verursachte. Die Fahrerin des BMW hinterließ zwar augenscheinlich einen Zettel an der Windschutzscheibe kümmerte sich jedoch nicht weiter um die Unfallaufnahme. Her entstand lediglich geringer Sachschaden.

Maßnahmen der Polizei

Die Polizei Schweinfurt hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 09721/202-0 zu melden.