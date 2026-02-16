Vier Verkehrsunfallfluchten im Dienstbereich der Polizei Schweinfurt – Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung

STADT UND LANDKREIS SCHWEINFURT – Im Dienstbereich der Polizeiinspektion Schweinfurt kam es im Verlauf des Wochenendes zu vier Verkehrsunfallfluchten. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Schweinfurt / Stadtgebiet

Im Stadtgebiet kam es zu zwei Verkehrsunfallfluchten. Die erste ereignete sich in der Zeit von Donnerstag, 19:15 Uhr, bis Freitag, 16:00 Uhr, in der Straße „Am Schuttberg“. Hier wurde ein geparkter BMW angefahren und beschädigt. Es entstand ein Schaden an der rechten Fahrzeugseite.

In der Sudetenstraße auf dem Parkplatz der dortigen Sparkassenfiliale wurde am Freitag, zwischen 13:00 Uhr und 15:15 Uhr, eine Mercedes B-Klasse beschädigt. Hier hinterließ der bislang unbekannte Unfallverursacher einen Schaden an der Fahrzeugfront.

Das könnte Dich auch interessieren: Mepal Müslibecher to go: Dein perfekter Begleiter für ein frisches Frühstück

Landkreis Schweinfurt

In Stadtlauringen, in der Sulzdorfer Straße beschädigte ein bislang unbekannter Unfallverursacher ein Verkehrszeichen. Da vor Ort Fahrzeugteile aufgefunden werden konnten, gehen die Ermittler von einem schwarzen Skoda als Verursacherfahrzeug aus. Die Unfallzeit liegt zwischen Freitagnacht und Samstagnachmittag.

Vor der Schwebheimer Grundschule wurde am Mittwoch, zwischen 17:30 Uhr und 19:15 Uhr, ein weißer Toyota angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden an der linken Heckstoßstange.

Maßnahmen der Polizei

Die Polizei Schweinfurt hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einer der Taten geben können, werden gebeten sich unter Tel. 09721/202-0 zu melden.