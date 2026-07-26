Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß nahe Riedenheim

RIEDENHEIM, LKR. WÜRZBURG – Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Straße zwischen Riedenheim und der B19 sind am Freitagnachmittag vier Menschen verletzt worden. Mehrere Rettungshubschrauber sowie zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war eine 71-jährige Frau gegen 14.50 Uhr mit ihrem Renault von Riedenheim in Richtung B19 unterwegs. In ihrem Fahrzeug befanden sich zudem zwei Kinder im Alter von elf und neun Jahren. Zeitgleich fuhr ein Mann mit seinem Ford in entgegengesetzter Richtung.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Ford in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Renault zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault rund sechs Meter weit in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der Ford kam im Straßengraben neben der Fahrbahn zum Stehen.

Alle vier Unfallbeteiligten wurden verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Dabei kamen auch Rettungshubschrauber zum Einsatz. Lebensgefährliche Verletzungen erlitt nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Die Polizeiinspektion Ochsenfurt hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die örtlichen Feuerwehren unterstützten die Einsatzkräfte bei der Unfallaufnahme. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Straße war bis etwa 16.20 Uhr vollständig gesperrt.