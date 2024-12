Vier Verletzte bei Vorfahrtsverstoß – Alkohol im Spiel

GROßBARDORF, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Freitagabend wollte ein 59-Jähriger mit seinem VW aus einem Feldweg bei Großbardorf kommend in die ST2282 in Richtung Bad Königshofen abbiegen.

Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Dacia, was zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge führte. Der VW wurde durch die Wucht des Aufpralls in eine angrenzende Wiese geschleudert. Die Beifahrerin des Unfallverursachers wurde dabei schwer verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher sowie ein 7-jähriges Kind erlitten Prellungen, waren jedoch nicht behandlungsbedürftig.

Der Fahrer des Dacias wurde ebenfalls mit schwereren Verletzungen zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Feuerwehr Großbardorf war mit 25 Einsatzkräften vor Ort.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Dacia-Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Obwohl ihm die Vorfahrt genommen wurde, muss sich der 35-Jährige nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss verantworten.