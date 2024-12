Vierstelliger Schaden: Unbekannter Unfallverursacher verlässt Unfallstelle – Zeugen gesucht

WIESENTHEID – Im Landkreis Kitzingen ereignete sich am 23.11.2024 auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsmarktes in der Nikolaus-Fey-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerkannt entfernte, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Zwischen 08:00 Uhr und 08:45 Uhr hatte der Geschädigte seinen Pkw in einer Parkfläche abgestellt. Als er gegen 08:45 Uhr von seinen Einkäufen zurückkehrte, stellte er einen erheblichen Sachschaden am vorderen linken Radkasten seines Fahrzeugs fest. Der entstandene Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Weder meldete sich der Verursacher vor Ort, noch hinterließ dieser einen Hinweis am beschädigten Fahrzeug.

Die Polizeiinspektion Kitzingen ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen. Tel: 09321/141-0