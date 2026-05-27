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Vierte ILE Mainschleife Plus-Tour: Glücksfee kürt die Gewinner der regionalen Radrallye

27. Mai 2026Letztes Update 27. Mai 2026
Vierte ILE Mainschleife Plus-Tour: Glücksfee kürt die Gewinner der regionalen Radrallye
Strahlende Gesichter bei der Gewinnübergabe nach der 4. ILE Mainschleife Plus-Radtour. Unser Foto zeigt (v.l.): ILE-Sprecher und Erster Bürgermeister der Stadt Volkach, Heiko Bäuerlein, Matthäus Nöth, Irmi Wagner, Michaela Müller und ILE-Umsetzungsbegleitung Theresa Ott. - Foto: Katja Eden
Keiler Helles

MAINSCHLEIFE / VOLKACH – Ein voller Erfolg auf zwei Rädern: Knapp 70 Radlerinnen und Radler schwangen sich Ende April bei Kaiserwetter in den Sattel, um die gesamte ILE-Region „Mainschleife Plus“ mit dem Fahrrad oder E-Bike zu erkunden. Neben herrlicher Natur warteten spannende Einblicke in lokale Förderprojekte und ein attraktives Gewinnspiel auf die Teilnehmenden. Inzwischen stehen die glücklichen Gewinner fest.

Die geführte Tour, die sowohl für Einheimische als auch für Urlaubsgäste offenstand, erstreckte sich über eine Strecke von gut 30 Kilometern. Das Besondere an der Route: Die Zwischenstopps wurden gezielt an verschiedenen Projekten eingelegt, die im vergangenen Jahr erfolgreich über das sogenannte Regionalbudget realisiert worden waren.

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„Es ist toll, welche Bandbreite es in der Region zu erkunden gibt. Manches sogar, was man als Einheimische/r gar nicht kennt“, lautete das einhellige, begeisterte Fazit der sportlichen Entdecker am Ende des Tages.

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Volle Stempelkarte bringt regionale Schmankerl

Wer die gesamte Strecke absolvierte und an jeder der besichtigten Stationen fleißig Stempel sammelte, sicherte sich nicht nur jede Menge Insiderwissen über die interkommunale Allianz, sondern auch ein Ticket für die große Verlosung. Als Belohnung für die Mühen winkten hochwertige Präsente voller Spezialitäten aus der Heimat.

Nun fand im Beisein der Verantwortlichen die feierliche Preisübergabe statt:

  • 1. Preis (Großer regionaler Präsentkorb): Michaela Müller

  • 2. Preis: Matthäus Nöth

  • 3. Preis: Irmi Wagner

Unfallfrei und erfolgreich: Fortsetzung für 2027 bereits gesetzt

„Wir freuen uns, dass auch die vierte Ausgabe der ILE Mainschleife Plus-Tour so erfolgreich und unfallfrei verlaufen ist“, zog ILE-Sprecher und Volkachs Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein eine rundum positive Bilanz. Gemeinsam mit Theresa Ott von der ILE-Umsetzungsbegleitung gratulierte er den Gewinnern herzlich und überreichte die kulinarischen Hauptpreise.

Nach dem anhaltend großen Zuspruch der Bürgerinnen und Bürger steht eines bereits fest: Das Fahrrad-Event wird fest im regionalen Kalender verankert und geht auch im nächsten Jahr wieder an den Start.

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