Vierter Sieg im vierten Spiel: MHV Schweinfurt 09 bleibt ungeschlagen und erhält sich die Chance auf eine perfekte Saison
SCHWEINFURT – Die erste Männermannschaft des MHV Schweinfurt 09 hat ihre Favoritenrolle souverän bestätigt und das Auswärtsspiel beim Tabellenletzten SG Karlstadt-Thüngersheim klar mit 39:25 gewonnen. Damit startet das Team von Trainer Christopher Früh mit optimalen 8:0 Punkten perfekt in die Bezirksliga-Saison 2025/26. Trotz kleinerer Anfahrtspannen ging die Mannschaft hochkonzentriert in die Partie und führte bereits nach neun Minuten komfortabel mit 7:1.
Bis zur Halbzeit wuchs der Vorsprung kontinuierlich auf 21:12 an. In der zweiten Hälfte gelang es dem MHV weitestgehend, die defensive Stabilität hochzuhalten. Es gab zwar in beiden Halbzeiten Phasen, in denen die Konzentration für rund sieben Minuten nachließ, was angesichts der klaren Führung jedoch verkraftbar war.
Die Offensive funktionierte hervorragend:
- Christian Fey erzielte 10 Tore.
- Felix Landgraf traf 7-mal.
- Felix Rother bewies mit 7/2 Toren erneut seine Kaltschnäuzigkeit vom Siebenmeterpunkt.
- Manuel Schmitt steuerte 5 wichtige Treffer bei.
Trotz des deutlichen Erfolgs zeigte sich das Team selbstkritisch und ist sich bewusst, dass noch mehr Potenzial in der Mannschaft steckt. Mit diesem vierten Sieg in Serie geht der MHV mit optimaler Bilanz in das letzte Spiel vor der vierwöchigen Pause. Am kommenden Samstag um 18:00 Uhr wartet im Schulzentrum West in Schweinfurt mit dem TSV Mellrichstadt ein echter Prüfstein. Ziel bleibt es, die perfekte Saison weiter realistisch zu gestalten und die Abwehrarbeit sowie Trainingsqualität stetig zu verbessern, um für die kommende Bezirksoberliga-Saison gerüstet zu sein.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!