Vincent Friedsam nach Verletzungspause zurück am Dallenberg
WÜRZBURG – Die Würzburger Kickers halten an ihrem Torhüter Vincent Friedsam fest und haben die Zusammenarbeit mit dem gebürtigen Kölner verlängert. Friedsam, der im Sommer 2022 vom 1. FC Köln an den Dallenberg wechselte, verpasste große Teile der aktuellen Spielzeit aufgrund eines im Training erlittenen Kreuzbandrisses. Trotz dieser langwierigen Verletzung setzt die Vereinsführung weiterhin auf die Qualitäten des Schlussmanns und möchte ihm die nötige Zeit für sein Comeback geben.
Sportdirektor Sebastian Neumann begründet die Entscheidung mit den bisherigen Verdiensten des Keepers und seiner Bedeutung für das Gefüge der Mannschaft. Der Verein ist davon überzeugt, dass Friedsam nach seiner Rückkehr zur vollen Stärke sowohl sportlich als auch menschlich ein wichtiger Rückhalt sein wird. Auch Vincent Friedsam selbst zeigte sich dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen und betonte seine tiefe Verbundenheit zum Club sowie den Rückhalt durch die Fans, die ihm während der kräftezehrenden Reha-Phase Kraft gegeben haben.
