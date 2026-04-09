Vizemeister 2025/26: Mighty Dogs unterliegen in dramatischem Final-Krimi
SCHWEINFURT / KÖNIGSBRUNN – Was für ein Eishockey-Drama im entscheidenden siebten Finalspiel: Die Mighty Dogs des ERV Schweinfurt haben den bayerischen Meistertitel nur um Haaresbreite verpasst. In einer hochgradig emotionalen Partie beim EHC Königsbrunn unterlagen die Unterfranken knapp, dürfen sich nach einer herausragenden Saison aber mit dem Titel des Vizemeisters schmücken.
Unterstützt von rund 400 mitgereisten Fans in vier Bussen und zahlreichen PKWs starteten die Mighty Dogs motiviert in das alles entscheidende „Do-or-Die“-Spiel. Doch der Beginn verlief holprig: Trotz früher Chancen durch Tomas Cermak und Petr Pohl waren es die Gastgeber, die eiskalt zuschlugen. Marco Sternheimer und Tim Bullnheimer sorgten für eine schnelle 2:0-Führung der Pinguine. Der ERV reagierte prompt mit einer Auszeit und einem Torhüterwechsel – Leon Pöhlmann übernahm für das Signal an die Mannschaft den Posten zwischen den Pfosten. Noch im ersten Drittel gelang Arturs Homjakovs in doppelter Überzahl der wichtige 2:1-Anschlusstreffer.
Spektakuläre Aufholjagd im Mittelabschnitt
Das zweite Drittel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch. Zwar erhöhte Königsbrunn zunächst auf 3:1, doch die Mighty Dogs zeigten Moral. Erneut Homjakovs und Lucas Kleider glichen innerhalb kürzester Zeit zum 3:3 aus. Auch ein erneuter Rückstand warf die Schweinfurter nicht aus der Bahn: Kevin Heckenberger markierte das 4:4, ehe Petr Pohl mit einem sehenswerten Solo die Gäste erstmals mit 5:4 in Führung brachte. Mit diesem Vorsprung ging es in die zweite Pause, und der Titel schien zum Greifen nah.
Ein nicht gegebenes Tor entscheidet die Meisterschaft
Im Schlussdrittel schenkten sich beide Teams nichts. In der 50. Minute gelang den Hausherren der Ausgleich zum 5:5. Die dramatischste Szene des Spiels ereignete sich kurz vor dem Ende: Während Schweinfurt in Überzahl und mit einem zusätzlichen Feldspieler für den Torhüter alles riskierte, landete der Puck 34 Sekunden vor der Schlusssirene tatsächlich im Netz der Königsbrunner. Der Jubel war grenzenlos – doch die Schiedsrichter nahmen den Treffer nach kurzer Beratung wegen eines hohen Stocks zurück. So blieb es beim Stand von 6:5 für den EHC (der zuvor in Unterzahl getroffen hatte), und die Mighty Dogs mussten sich nach einem aufopferungsvollen Kampf geschlagen geben.
Saisonabschlussfeier am Icedome
Auch wenn die Enttäuschung unmittelbar nach Spielende tief saß, überwog bei den Fans der Stolz auf die Leistung des jungen Kaders. Die Mannschaft wurde noch lange nach Abpfiff auf dem Eis gefeiert.
Um diese außergewöhnliche Spielzeit gemeinsam ausklingen zu lassen, laden die Mighty Dogs alle Fans und Unterstützer herzlich ein:
-
Wann: Samstag, 11. April 2026, ab 16:00 Uhr
-
Wo: Am Icedome Schweinfurt
-
Highlights: Speisen und Getränke sowie erste Neuigkeiten zum Kader für die kommende Saison.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!