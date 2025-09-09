Völlig losgelöst…von der Geschwindigkeitsgrenze: Elektro-Scooter mit einer Höchstgeschwindigkeit von ca. 70 km/h festgestellt
RIMPAR – Am frühen Dienstagmorgen hat die Polizei in Rimpar einen E-Scooter-Fahrer angehalten, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Kreisstraße WÜ 8 unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Gefährt eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 70 km/h erreichen kann. Da der Fahrer nicht im Besitz der hierfür notwendigen Fahrerlaubnis war, erwartet ihn nun ein Strafverfahren.
Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Land wurden auf den E-Scooter aufmerksam, da sie die Geschwindigkeit des Fahrzeugs höher als die vorgeschriebenen 20 km/h einschätzten. Die anschließende Verkehrskontrolle bestätigte den Verdacht.
Der getunte Elektro-Scooter wurde daraufhin für eine genauere Begutachtung sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis eingeleitet.
