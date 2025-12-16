Volkach: Junge Liste der JU: Aufruf zur Unterstützung
KITZINGEN – Die Junge Union (JU) hat fristgerecht ihren Wahlvorschlag für die kommende Kommunalwahl im Landratsamt Kitzingen eingereicht. Um mit der eigenständigen Liste junger, engagierter Kandidaten zur Wahl antreten zu können, benötigt die JU die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger in Form von Unterstützerunterschriften.
Kreisvorsitzender Simon Rinke rief die Bürger des Landkreises Kitzingen dazu auf, die Liste zu unterstützen: „Gehen Sie auf Ihr Rathaus und machen Sie es mit Ihrer Unterschrift möglich, dass wir zur Wahl antreten können. Nur so können wir der jungen Generation eine Stimme geben.“
Zulassungsvoraussetzungen
Für die formale Zulassung eines neuen Wahlvorschlags zur Kommunalwahl müssen gemäß Wahlrecht Unterstützerunterschriften gesammelt werden. Dies ist ein üblicher Verfahrensschritt für neue Listen.
Frist: Bis zum 19. Januar, 12:00 Uhr, müssen insgesamt 340 gültige Unterschriften auf den Rathäusern des Landkreises Kitzingen abgegeben werden.
Wichtig: Die Unterschrift auf dem Rathaus stellt keinen Antrag auf Mitgliedschaft in der Partei dar und ist keine gültige Stimmabgabe bei der späteren Wahl.
Die JU-Liste besteht aus jungen Personen mit vielfältigen beruflichen und persönlichen Hintergründen, deren Ziel es ist, frischen Wind in die Kreistagsdiskussionen zu bringen und Themen, die junge Menschen und Familien bewegen, aufzugreifen.
