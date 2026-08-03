Volkach: Parkplätze wegen Vergnügungspark des Weinfests gesperrt

VOLKACH, LKR. KITZINGEN – Wegen des Vergnügungsparks zum Volkacher Weinfest sind der neue Busparkplatz sowie der Parkplatz am Schwimmbad von Dienstag, 4. August, bis Donnerstag, 20. August 2026, gesperrt.

Darauf weist die Stadt Volkach hin. Während des genannten Zeitraums stehen beide Parkflächen nicht zur Verfügung. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Sperrungen zu beachten und auf alternative Parkmöglichkeiten auszuweichen.