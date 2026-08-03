Auto IU

Volkach: Parkplätze wegen Vergnügungspark des Weinfests gesperrt

3. August 2026Letztes Update 3. August 2026
Volkach: Parkplätze wegen Vergnügungspark des Weinfests gesperrt
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

VOLKACH, LKR. KITZINGEN – Wegen des Vergnügungsparks zum Volkacher Weinfest sind der neue Busparkplatz sowie der Parkplatz am Schwimmbad von Dienstag, 4. August, bis Donnerstag, 20. August 2026, gesperrt.

Darauf weist die Stadt Volkach hin. Während des genannten Zeitraums stehen beide Parkflächen nicht zur Verfügung. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Sperrungen zu beachten und auf alternative Parkmöglichkeiten auszuweichen.

Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

3. August 2026Letztes Update 3. August 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)