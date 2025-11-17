Volkach startet in die Adventszeit

VOLKACH – Mit der „Weihnachtsstraße“ (28. bis 30. November 2025) startet Volkach am ersten Adventswochenende in die „stade“ Zeit.

Die adventliche Marktmeile zieht sich durch die Hauptstraße und über den Marktplatz. Zahlreiche Markthändler und Genussanbieter offerieren in ihren extra aufgebauten Markthäuschen ihre Produkte. Da spannt sich der Bogen von haus- und handgemachten Dingen und Lebensmitteln über Handwerkskunst, Deko-Artikeln bis hin zu Mode-Accessoires und vielem mehr. Doch nicht nur auf der Marktmeile können die Besucher fündig werden, auch der Volkacher Einzelhandel lädt zum Einkaufsbummel ein und wartet mit Wintermode, Schmuck und besonderen Weihnachts-Geschenkideen auf.

„Der Volkacher Einzelhandel wartet mit seinem vielfältigen Angebot auch bei der Weihnachtsstraße auf Besucher – und das zusätzlich noch mit einem Verkaufsoffenen Sonntag. Das Flanieren ist in Volkach immer etwas Besonderes, aber an der Weihnachtsstraße wird es zu einem adventlichen Erlebnis.“, so Sebastian Karl, Vorsitzender des Marketingvereins Tourismus & Gewerbe Volkacher Mainschleife e.V. . „Bummeln, Shoppen und Genießen sind in Volkach einfach mehr als nur ein Versprechen.“

Specials für Kinder

Ein Adventsmarkt ohne Nikolaus, das geht natürlich gar nicht und deshalb macht der Mainschleifen-Nikolaus mit Christkind und Engel sowohl am Samstag, 29., als auch am Sonntag, 30. November, jeweils um 16 Uhr, auf dem Marktplatz Station. Für die kleinen Besucher gibt es, solange der Vorrat reicht, einen süßen Gruß zum Start in den Advent. Außerdem sind alle Kinder herzlich eingeladen am Samstag um 15.30 Uhr mit den Weihnachtsengeln die Weihnachtsbäume auf dem Marktplatz zu schmücken. Die Veranstalter freuen sich über selbst gebastelten oder mitgebrachten Weihnachtsschmuck. Für spontane Besucher steht Schmuck vom Marketingverein zur Verfügung. Am verkaufsoffenen Sonntag steht für die Kleinen außerdem zwischen 14 und 17 Uhr eine weihnachtliche Luftballon-Modellage mit Wichtel Wurzel auf dem Programm.

Musik und Kulinarik

Wie Nikolaus und Christkind gehört besinnliche Musik zur Weihnachtsstraße in Volkach. Für die entsprechende musikalische Umrahmung sorgen am Samstag um 15 Uhr die „Heilige Kapellenbergmusikanten“ und am Sonntag um 15 Uhr die Stadtkapelle Volkach.

Stärken können sich die Besucher der Volkacher Weihnachtsstraße an den drei Tagen wie immer mit leckeren, adventlichen Genüssen wie Fränkischem Winzerglühwein, Leckeres vom Grill, aus dem Backofen und aus der Sternenküche und natürlich dürfen auch gebrannte Mandeln & Co. nicht fehlen.

Kunst & Kultur im Museum Barockscheune

Auch das Stadtmuseum Barockscheune ist mit von der Partie: Am Freitag, 28. November, 19 Uhr, veranstaltet der Hospizverein Würzburg einen Märchenabend in der Barockscheune. Der Titel des Abends lautet „Märchenwege ins Glück.“ Der Eintritt beträgt 10 Euro. – Am Samstag und Sonntag kann man zwischen 14.30 und 16.30 Uhr die Ausstellung „Begegnungen – Malerei und Zeichnung“ in der Barockscheune besichtigen. Gezeigt werden Porträts, Stillleben und Landschaften von Irene Schule und Elona Ernst-Coburger. Der Eintritt ist frei!

OpenAir-Live-Konzerte

Nach dem großartigen Erfolg des Open-Air-Live-Konzerte finden diese auch heuer wieder bei der Weihnachtsstraße auf dem Marktplatz statt. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten. Los geht’s am Freitag, 28. November 2025, 18 Uhr: Dann lautet das Motto „Weihnachtssingen mit Radio Charivari“! Jede(r) der/ die Lust hat, kann mitsingen und eine Kerze mitbringen, um den Marktplatz in ein stimmungsvolles Licht zu tauchen. Danach wird ab 19 Uhr die Liveband Jets Duo zu hören sein. Die Band Cräcker light gibt am Samstag, 29. November, um 19 Uhr ein Livekonzert auf dem geschmückten Volkacher Weihnachtsmarktplatz.

Die Öffnungszeiten

Die Markthändler sind am Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr für die Besucher da. Der innerstädtische Einzelhandel öffnet am Freitag und Samstag bis max. 20 Uhr. Zudem findet bei der Weihnachtsstraße auch noch ein verkaufsoffener Sonntag statt – alle teilnehmenden Geschäfte sind am 30. November von 12.30 bis 17.30 Uhr geöffnet und laden zum Bummeln und Shoppen ein.

Veranstaltet wird die Volkacher Weihnachtsstraße vom Marketingverein Tourismus und Gewerbe Volkacher Mainschleife e.V. in Kooperation mit der Stadt Volkach/ Stadtmarketing. Der Veranstalter weist daraufhin, dass es bei schlechter Witterung zu Programmänderungen kommen kann, aktuelle Infos gibt es unter www.volkach.de.