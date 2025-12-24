Volkach: Treueschwur auf den „Islamischen Staat“ entgegengenommen – 20-jähriger festgenommen – Untersuchungshaft angeordnet
VOLKACH / MÜNCHEN – Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Unterfranken haben am Donnerstag im Landkreis Kitzingen einen 20-jährigen Heranwachsenden festgenommen, der im dringenden Verdacht steht, für die terroristische Vereinigung „Islamischer Staat“ (IS) geworben zu haben. Unter der Sachleitung der Generalstaatsanwaltschaft München erfolgten die Ermittlungen durch die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) sowie die Kriminalpolizei Unterfranken. Dem Tatverdächtigen mit deutscher und syrischer Staatsangehörigkeit wird vorgeworfen, in einem Messenger-Dienst aktiv um Unterstützung für den IS geworben und zur Ableistung von Treueeiden aufgerufen zu haben.
Den intensiven Ermittlungen zufolge soll mindestens eine weitere Person infolge der Aufrufe tatsächlich einen Treuschwur gegenüber der Terrororganisation geleistet haben. Die Behörden betonen jedoch, dass nach derzeitigem Kenntnisstand keine Hinweise auf konkrete Anschlagspläne oder eine unmittelbare Gefährdung durch den Festgenommenen vorliegen. Die Festnahme im Landkreis Kitzingen erfolgte durch Spezialkräfte aus Schweinfurt und Würzburg sowie Beamte der Polizeiinspektion Kitzingen und verlief ohne Widerstand.
Am Freitag wurde der 20-Jährige dem Ermittlungsrichter am Oberlandesgericht München vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Generalstaatsanwaltschaft und erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der Mitglieder- und Unterstützerwerbung für eine terroristische Vereinigung im Ausland. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine bayerische Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und weiteren möglichen Kontakten des Tatverdächtigen dauern an.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!