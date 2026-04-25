Volkach wieder beim Stadtradeln dabei – Gemeinsame Aktion mit dem Landkreis Kitzingen
VOLKACH – Die Stadt Volkach setzt erneut ein Zeichen für den Klimaschutz: Auch in diesem Jahr nimmt die Kommune an der Kampagne STADTRADELN des Klima-Bündnis teil. Vom 1. Mai bis einschließlich 21. Mai 2026 können Bürgerinnen und Bürger wieder kräftig in die Pedale treten und Kilometer für ihre Heimatstadt sammeln.
Die Aktion findet im Verbund mit dem Landkreis Kitzingen statt. Teilnehmen können alle Personen, die in Volkach leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Ziel der Kampagne ist es, möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen.
Bürgermeister hofft auf neuen Rekord
Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein freut sich über die Fortsetzung der inzwischen 6. Ausgabe der Aktion in Volkach. Im vergangenen Jahr legten die Teilnehmer insgesamt über 26.000 Kilometer zurück und vermieden so mehr als 4 Tonnen CO2.
„Es wäre sehr schön, wenn wir diese Zahlen noch einmal toppen könnten!“, so Bäuerlein.
Angesichts der Tatsache, dass ein Viertel der verkehrsbedingten CO2-Emissionen durch den Innerortsverkehr entstehen, sieht die Stadt im Umstieg auf das Fahrrad ein enormes Potenzial für den Umweltschutz.
So funktioniert die Teilnahme
Die Anmeldung ist ab sofort online möglich. Interessierte können sich einzeln oder als Gruppe registrieren:
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Registrierung: Unter www.stadtradeln.de/volkach können sich alle Radler anmelden.
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Teambildung: Teilnehmer können einem bestehenden Team beitreten (z. B. dem „Offenen Team – Volkach“) oder eine eigene Gruppe gründen. Ein Team besteht bereits ab zwei Personen.
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Fahrzeuge: Zugelassen sind alle Fahrzeuge, die laut StVZO als Fahrräder gelten (einschließlich E-Bikes/Pedelecs).
Für Rückfragen steht die Stadtverwaltung Volkach unter der Telefonnummer 09381 401-300 oder per E-Mail zur Verfügung:
Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter:
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