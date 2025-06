Volkach wieder beim STADTRADELN dabei

VOLKACH – Auch in diesem Jahr nimmt die Stadt wieder an der Klima-Bündnis-Kampagne STADTRADELN teil. Der Aktionszeitraum startet am 27. Juni 2025 und endet am 17. Juli 2025. Erstmalig wird die Aktion im Landkreis gemeinsam koordiniert. Teilnehmen können alle, die in Volkach wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein angehören.

Ziel ist es, möglichst viele Fahrradkilometer zu sammeln – für den Klimaschutz und eine bessere Radinfrastruktur.

Anmeldung unter: www.stadtradeln.de/volkach

Heiko Bäuerlein, Erster Bürgermeister der Stadt, freut sich über die rege Beteiligung:

„Ich freue mich sehr, dass sich die Teilnahme am STADTRADELN fest etabliert hat und viele Radler schon darauf warten, wieder fleißig Kilometer zu er-fahren.“ Die Stadt ist inzwischen zum fünften Mal dabei.

Beim Wettbewerb geht es nicht nur um den Spaß am Radfahren, sondern vor allem darum, möglichst viele Menschen zum Umstieg auf das Fahrrad zu motivieren. Der Verkehr ist für rund ein Fünftel der klimaschädlichen CO₂-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Besonders in Innenstädten trägt der motorisierte Kurzstreckenverkehr stark zur Belastung bei – hier könnte das Fahrrad wesentlich zur Reduktion beitragen. Würden rund 30 % der Kurzstrecken (bis 6 km) mit dem Rad zurückgelegt, könnten ca. 7,5 Millionen Tonnen CO₂ eingespart werden.

So funktioniert die Teilnahme:

Die Kommune Volkach ist als Veranstalter verantwortlich. Wer mitmachen will, kann sich unter www.stadtradeln.de/radlerbereich registrieren. Dabei besteht die Möglichkeit, einem bestehenden Team beizutreten – etwa dem „Offenes Team – Volkach“ – oder ein eigenes Team zu gründen. Eine Team-Größe von mindestens zwei Personen ist erforderlich, Einzelradler sind daher nicht zugelassen. Alle zugelassenen Fahrzeuge im Sinne der StVZO gelten.

Weitere Informationen:

🌍 www.stadtradeln.de

🌐 www.stadt-volkach.de

📧 stadt@volkach.de

📞 09381 / 401-40