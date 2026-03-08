Volkacher Frühlingserwachen mit verkaufsoffenem Sonntag und Flohmarkt
VOLKACH IM LANDKREIS KITZINGEN – Am Sonntag, den 15. März 2026, lädt Volkach unter dem Motto „Entdecken, Erleben, Genießen“ zum großen Frühlingserwachen mit verkaufsoffenen Geschäften und einer bunten Bummelmeile ein. Bereits am Samstag, den 14. März, startet der beliebte zweitägige Flohmarkt auf dem Weinfestplatz, der das Wochenende für Schnäppchenjäger und Familien abrundet.
Der Einzelhandel in der Altstadt, im Gewerbegebiet und im Einkaufspark öffnet am Sonntag von 12:30 bis 17:30 Uhr seine Türen für den ersten großen Einkaufsbummel der Saison. Neben Frühlingsneuheiten und Winter-Schnäppchen erwartet dich ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm: Ein Fahrrad-Flohmarkt am Unteren Tor bietet die Chance auf gebrauchte Drahtesel, während der Walking Act „Drüm Rüm“ für musikalische Unterhaltung sorgt. Für Kinder gibt es Schminkstationen und frische Waffeln der Mädchenrealschule.
Ein besonderes Highlight ist das neue Mitmach-Krimispiel im Hotel Tuchhaus, bei dem du gemeinsam mit der Autorin Alexa Glaser einen spannenden Fall lösen kannst. Bitte beachte, dass in der Hauptstraße am Sonntag ab 8 Uhr ein Parkverbot gilt und die Durchfahrt gesperrt ist.
