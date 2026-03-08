Auto IU

Volkacher Frühlingserwachen mit verkaufsoffenem Sonntag und Flohmarkt

8. März 2026Letztes Update 8. März 2026
Volkacher Frühlingserwachen mit verkaufsoffenem Sonntag und Flohmarkt
Foto: Viktor Meshko
Sparkasse

VOLKACH IM LANDKREIS KITZINGEN – Am Sonntag, den 15. März 2026, lädt Volkach unter dem Motto „Entdecken, Erleben, Genießen“ zum großen Frühlingserwachen mit verkaufsoffenen Geschäften und einer bunten Bummelmeile ein. Bereits am Samstag, den 14. März, startet der beliebte zweitägige Flohmarkt auf dem Weinfestplatz, der das Wochenende für Schnäppchenjäger und Familien abrundet.

Der Einzelhandel in der Altstadt, im Gewerbegebiet und im Einkaufspark öffnet am Sonntag von 12:30 bis 17:30 Uhr seine Türen für den ersten großen Einkaufsbummel der Saison. Neben Frühlingsneuheiten und Winter-Schnäppchen erwartet dich ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm: Ein Fahrrad-Flohmarkt am Unteren Tor bietet die Chance auf gebrauchte Drahtesel, während der Walking Act „Drüm Rüm“ für musikalische Unterhaltung sorgt. Für Kinder gibt es Schminkstationen und frische Waffeln der Mädchenrealschule.

Stefan Labus Kinderarmut bekämpfen
Johanniter Hausnotruf testen

Ein besonderes Highlight ist das neue Mitmach-Krimispiel im Hotel Tuchhaus, bei dem du gemeinsam mit der Autorin Alexa Glaser einen spannenden Fall lösen kannst. Bitte beachte, dass in der Hauptstraße am Sonntag ab 8 Uhr ein Parkverbot gilt und die Durchfahrt gesperrt ist.

Das könnte Dich auch interessieren:

HEIMAT Distillers präsentieren den neuen RAMERO PX-Sherry Cask Rum – Charakter trifft edle Süße

Kreistag Süd Geo-Net
Mehr

Weitere Informationen zum Programm findest du unter

www.volkach.de

Details zum Flohmarkt auf dem Weinfestplatz gibt es unter

www.marktcom.de

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

8. März 2026Letztes Update 8. März 2026

Mehr

Nationales Studiennetzwerk Intensivmedizin nimmt Arbeit auf

Nationales Studiennetzwerk Intensivmedizin nimmt Arbeit auf

8. März 2026
Spezialeinsatzkommando nimmt 35-Jährigen in Hassfurt nach Angriff auf Mutter fest

Spezialeinsatzkommando nimmt 35-Jährigen in Hassfurt nach Angriff auf Mutter fest

8. März 2026
Ehrenamts- und Integrationscafé in Haßfurt

Ehrenamts- und Integrationscafé in Haßfurt

8. März 2026
Ein satirischer Blick auf die OB-Wahl: Die glorreichen Sieben und ein Haufen Zaster

Ein satirischer Blick auf die OB-Wahl: Die glorreichen Sieben und ein Haufen Zaster

8. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)