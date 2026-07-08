Volkacher Jan Baumann mit Christophorus-Medaille für Lebensrettung geehrt
VOLKACH – Für seinen selbstlosen Einsatz bei einem schweren Unfall wurde der Volkacher Bürger und Polizeioberkommissar Jan Baumann mit der Christophorus-Medaille des Bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet. Volkachs Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein würdigte die Tat im Rahmen einer Feierstunde im Rathaus als vorbildlich.
Der Vorfall vom 22. Juli 2024
Am 22. Juli 2024 wurde Jan Baumann Zeuge eines lebensgefährlichen Unfalls in einem steilen Weinberg: Der Fahrer eines kleinen Weinbergschleppers verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchbrach eine Scheune und wurde bei dem Sturz vom Gefährt schwer am Kopf verletzt.
Schnelles Handeln rettete Menschenleben
Obwohl sich Baumann privat auf seinem Traktor befand, zögerte er keine Sekunde:
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Erste Hilfe: Er leistete unmittelbar professionelle Hilfe für den Verunglückten.
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Rettungskette: Er alarmierte umgehend die Rettungskräfte, die mit einem Rettungshubschrauber und Notärzten vor Ort eintrafen.
Baumann, der auch als Feuerwehrkommandant in Obereisenheim tätig ist, berichtete, dass es bei dem Unfall „auf Messers Schneide“ stand. Er zeigte sich sehr erleichtert, dass der Verunglückte nicht nur überlebt hat, sondern inzwischen wieder vollständig genesen ist. Zudem betonte er die hohe Effizienz der Rettungskräfte vor Ort.
Anerkennung durch die Stadt
Bürgermeister Heiko Bäuerlein sprach Baumann im Namen der Stadt Volkach seinen Dank aus. Er betonte, dass die Rettung eines Menschenlebens eine besondere Tat sei und bezeichnete den Polizeioberkommissar, der bei der Polizeiinspektion in Gerolzhofen arbeitet, als „Schutzengel“ und Vorbild für die gesamte Gemeinschaft.
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