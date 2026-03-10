Volkacher Kabarett Sommer: Vorverkauf startet am 14. März
VOLKACH IM LANDKREIS KITZINGEN – Vom 28. August bis 6. September 2026 findet der 7. Volkacher Kabarett Sommer statt, dessen Programm nun vom künstlerischen Leiter Volker Heißmann und Bürgermeister Heiko Bäuerlein vorgestellt wurde. Ein besonderes Highlight der diesjährigen Ausgabe ist eine Fernsehaufzeichnung der „BR Brettlspitzen“ sowie ein gemeinsamer Auftritt von 2-Sterne-Koch Alexander Herrmann und Komödiant Martin Rassau.
Der Vorverkauf beginnt am Samstag, 14. März 2026, um 10 Uhr sowohl online als auch vor Ort in der Touristinformation am Marktplatz. Das Line-up bietet insgesamt sechs Premieren von Künstlern, die erstmals in Volkach gastieren, darunter auch das Vokal-Ensemble „Viva Voce“. Dank der Unterstützung von Sponsoren bleiben die Ticketpreise stabil und starten bereits ab 27 Euro.
Rund 250 ehrenamtliche Helfer aus sieben lokalen Vereinen sorgen an den Weinfestgarnituren auf dem Weinfestplatz für die Bewirtung der knapp 950 Gäste pro Abend. In den vergangenen Jahren konnten so bereits über 120.000 Euro an Reinerlösen aus dem Getränkeverkauf an die beteiligten Vereine ausgeschüttet werden.
