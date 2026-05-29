Volkacher Lebensart 2026: Die ganz besondere Musik-Wander-Wein-Nacht in der Altstadt
VOLKACH – Es ist wieder so weit: Die Volkacher Altstadt verwandelt sich in eine pulsierende Genuss- und Musikmeile. Am Freitag, 5. Juni, und Samstag, 6. Juni 2026, lädt das beliebte kulinarisch-musikalische Winzerhof-Festival „Volkacher Lebensart“ zu einer unvergesslichen Entdeckungstour ein. Das bewährte Rezept für das zweitägige Spektakel: vier malerische Weingüter, vier Genuss-Locations und acht hochkarätige Live-Bands.
Die Arbeitsgemeinschaft (ArGe) Volkacher Lebensart hat auch für dieses Jahr ein mitreißendes Programm geschnürt, das von Pop und Jazz über Funk bis hin zu Rock und Soul reicht. Das Prinzip ist denkbar einfach: Besucher zahlen einmal Eintritt und können nach Lust und Laune von Hof zu Hof wandern, um die verschiedenen Bands und fränkischen Weine zu genießen.
Zeitlicher Rahmen & Ticketpreise
Die Tore zu den Winzerhöfen öffnen an beiden Tagen am frühen Abend. Die Laufwege zwischen den Locations sind optimal ausgeschildert, sodass sich auch auswärtige Gäste problemlos zurechtfinden.
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Einlass & Beginn: jeweils ab 18:00 Uhr
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Live-Musik: von 18:00 bis 23:00 Uhr in allen Höfen
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Veranstaltungsende: jeweils um 00:00 Uhr
Die Ticket-Varianten im Überblick:
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Dauerkarte im Vorverkauf (VVK): 12 Euro
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Dauerkarte an der Abendkasse: 15 Euro
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Tageskarte: 11 Euro (ausschließlich an der Abendkasse erhältlich)
Der Vorverkauf läuft bereits über die Tourist-Information Volkacher Mainschleife im Rathaus (Marktplatz 1).
Neu: Bonus für „Lebensart-Frühaufsteher“
Wer früh feiert, spart: Jeder Gast, der am Freitag oder Samstag zwischen 18:00 und 19:00 Uhr den Festivalbereich betritt, erhält an der Kasse einen 1-Euro-Verzehrgutschein für Getränke, der bis 19:00 Uhr in den teilnehmenden Höfen eingelöst werden kann.
Das Line-up: Alle Bühnen, Weingüter und Bands auf einen Blick
1. Weingut Leo Langer (Innenhof des Gasthauses Lilie / Hauptstraße)
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Freitag: Donny Vox & special guest Claudia Rauth – Ein mitreißender Mix aus Classic Rock, zeitlosen Oldies und tiefgründigem Blues.
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Samstag: Suzan Baker & Dennis Lüddicke – Gefühlvolle und rhythmische Klänge aus den Bereichen Pop, Reggae und Jazz.
2. Weingut Max Müller I (Hauptstraße / Weinstraße)
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Freitag: Miss Sophie & the Groove – Tanzbarer Sound und energiegeladene Rhythmen aus Soul, Pop und Funk.
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Samstag: Dreyklang – Handgemachte Interpretationen von bekannten Welthits und legendären Classic-Rock-Songs.
3. Bio-Weingut Marienhof (Weinstraße)
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Freitag: G-String – Getreu dem Motto „Rock undressed“ gibt es hier ehrlichen, akustischen Rock auf die Ohren.
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Samstag: Overdrive – Energetischer Cover-Rock zum Mitsingen und Abfeiern.
4. Weingut Karl Müller (Zehntgasse)
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Freitag: Colour the Sky – Eine musikalische Zeitreise von den großen Welthits der 60er-Jahre bis hin zu den Ohrwürmern von heute.
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Samstag: Cräcker light – Bekannte Klassiker der Musikgeschichte gepaart mit aktuellen Radiohits.
Kulinarische Vielfalt trifft Frankenwein
Neben den Ohren kommt auch der Gaumen nicht zu kurz. Die Winzer und Gastronomen haben es sich zum Ziel gesetzt, zu jeder Musikrichtung die passenden fränkischen Tropfen zu kredenzen. Die kulinarische Palette ist breit gefächert und bietet für jeden Hunger etwas: Das Angebot reicht von modernen Streetfood-Kreationen der „Food-Rakete“ über saftige Burger und klassische Schnitzel bis hin zu traditionellen fränkischen Leckereien für die Hand oder auf den Teller.
Weitere detaillierte Informationen zum Festivalwochenende gibt es telefonisch unter 09381 / 401 12 sowie online auf der offiziellen Website www.volkach.de
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