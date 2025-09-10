Volkacher Musik-Herbst: Blasmusik trifft auf Pop & Oldies
VOLKACH – Volkach lädt zum „Musik-Herbst“ auf den Marktplatz ein. An vier Sonntagen im September und Oktober finden von 11 bis 12 Uhr kostenlose Konzerte statt. Gäste werden von den Weinprinzessinnen und dem Volkacher Ratsherr begrüßt, zudem gibt es einen Frühschoppen der Touristinformation Volkacher Mainschleife.
Eröffnet wird der musikalische Reigen am Sonntag, 14. September, von der Musikkapelle Fahr. Ebenfalls klassische Blasmusik steht am 21. September auf dem Programm der Stadtkapelle Volkach, die im Rahmen des Mainschleifen-Weintastings auftreten wird.
Am 28. September lautet das Motto: „Rock meets Blasmusik“. Unter der Leitung von Armin Stawitzki wird das Jugendblasorchester Volkach sein Können unter Beweis stellen. Zum Abschluss des Musikherbstes gastieren am Sonntag, 5. Oktober, die „Freaky Blinders“ mit Pop und Oldies.
Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei. Sollte es regnen, müssen die Veranstaltungen leider ersatzlos ausfallen. Weitere Informationen zu den Konzerten gibt es online unter www.volkach.de.
