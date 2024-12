Volkacher Nachwuchs-Musiker/innen überaus erfolgreich beim Landkreiswettbewerb

VOLKACH – Strahlende Gesichter und herausragende Leistungen prägten den diesjährigen Kunstpreis der Jugend des Landkreises Kitzingen. Seit 1979 wird dieser Preis jährlich in wechselnden Kategorien wie Malerei, Literatur und Musik verliehen. In diesem Jahr lag der Schwerpunkt auf Musik, und die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Volkacher Mainschleife e.V. zählten zu den Besten!

„Wir sind überglücklich und stolz auf die Erfolge unserer Schülerinnen und Schüler. Ein herzlicher Dank gilt auch den Instrumentallehrerinnen und -lehrern sowie den Begleiterinnen und Begleitern für ihre erstklassige Unterstützung und Vorbereitung,“ betonte Theresa Romes, die Leiterin der Musikschule.

Der Wettbewerb fand in fünf Altersstufen statt. Während jüngere Teilnehmende in der Altersgruppe 1 (bis 10 Jahre) nur einen Durchgang absolvierten, traten die älteren in zwei Durchläufen gegeneinander an. Eine fachkundige Jury bewertete die Leistungen zunächst mit Prädikaten und vergab in der Finalrunde die begehrten Preise. Elf Schüler/innen der Musikschule Volkacher Mainschleife nahmen an diesem Wettbewerb teil und überzeugten mit herausragenden Leistungen.

Beim Preisträgerkonzert am 29. November, das von Juryvorsitzendem Prof. Ernst Oestreicher moderiert wurde, erhielten die Teilnehmenden ihre Urkunden aus den Händen von Landrätin Tamara Bischof. Besonders beeindruckend war der Auftritt von acht Schülerinnen und Schülern der Musikschule, die das Publikum in der Alten Synagoge in Kitzingen mit ihrem Können begeisterten. Zwei von ihnen, Agathe Kestler und Jonathan Kalb, wurden zudem mit dem „Walter-Leibig-Preis“ des Lions Clubs ausgezeichnet – eine besondere Ehrung für außergewöhnliche Leistungen.

Ergebnisse im Überblick:

Altersgruppe I:

Albin Kestler (Oboe): mit ausgezeichnetem Erfolg

Valentina Beck (Klarinette): mit sehr gutem Erfolg

Alina Di Gioia (Klavier): mit ausgezeichnetem Erfolg

Phil Vonderau (Schlagzeug): mit ausgezeichnetem Erfolg

Altersgruppe II:

Henriette Beck (Saxophon): mit ausgezeichnetem Erfolg – 3. Preis

Benno Kestler (Trompete): mit ausgezeichnetem Erfolg – 2. Preis

Altersgruppe III:

Franz Baumann (Saxophon): mit sehr gutem Erfolg

Agathe Kestler (Querflöte): mit ausgezeichnetem Erfolg – 1. Preis

Katharina Beck (Klarinette): mit ausgezeichnetem Erfolg – 2. Preis

Altersgruppe IV:

Henri Zwanziger (Gitarre): mit ausgezeichnetem Erfolg – 2. Preis

Fritz Kestler (Euphonium): mit ausgezeichnetem Erfolg – 2. Preis

Dieser Wettbewerb zeigt, dass musikalische Förderung in der Region einen hohen Stellenwert genießt. Die Musikschule Volkacher Mainschleife e.V. hat einmal mehr bewiesen, dass sie junge Talente erfolgreich auf ihrem Weg begleitet und ihnen wichtige Impulse für die Zukunft gibt.