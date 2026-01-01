Auto IU

Volkacher Rathaus am 02. Januar geschlossen

VOLKACH – Das Rathaus der Stadt Volkach bleibt am Freitag, den 2. Januar 2026, für den Publikumsverkehr geschlossen.

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre Behördengänge entsprechend vorzuziehen oder auf die darauffolgende Woche zu verschieben. Ab Montag, den 5. Januar, stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für alle Anliegen persönlich zur Verfügung.

