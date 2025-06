Volkacher Wallfahrt nach Burgwindheim am 28. und 29. Juni 2025 – Herzliche Einladung an alle Interessierten

VOLKACH – Auch in diesem Jahr findet traditionsgemäß wieder die städtische Wallfahrt zum Heiligen Blut nach Burgwindheim statt. Sie beginnt am Samstag, 28. Juni 2025, am frühen Morgen und endet am Sonntagabend, 29. Juni 2025. Das Datum liegt – wie üblich – am zweiten Wochenende nach Fronleichnam.

Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zur Teilnahme ein. „Die Wallfahrt ist offen für alle Konfessionen und kann auch nur teilweise oder für einige Stunden mitgegangen werden“, betont das Stadtoberhaupt.

Die Pilger treffen sich am Samstag um 5 Uhr an der Stadtpfarrkirche. Gegen 6:30 Uhr wird ein Gottesdienst in Rimbach gefeiert. Der Weg führt traditionell über Lülsfeld, Schallfeld, Bimbach, Oberschwarzach und Ebrach bis nach Burgwindheim.

Am Sonntag, 29. Juni, endet die Wallfahrt um 18 Uhr mit der feierlichen Abholung an der Blutsmarter in der Dr.-Eugen-Schön-Straße. Anschließend erfolgt der gemeinsame Einzug in die Stadtpfarrkirche, wo der Abschlusssegen gespendet wird.

Pilgerhefte liegen zur Vorbereitung im katholischen Pfarrheim aus. Weitere Informationen gibt es im Bürgerportal der Stadt unter dem Stichwort „Wallfahrt Burgwindheim“.

Zur Geschichte der Wallfahrt

Die Wallfahrt zum Heiligen Blut hat eine über 375-jährige Tradition. Sie wurde im Jahr 1646 ins Leben gerufen, als die Pest die Stadt heimsuchte. Man gelobte damals, jedes Jahr zu pilgern, wenn die Stadt verschont bliebe.

Im Zuge der Säkularisation wurde die Wallfahrt 1804 verboten, aber 1827 durch königliche Genehmigung wieder erlaubt. Während des Zweiten Weltkriegs (1941–1945) sowie in den Pandemiejahren 2020 und 2021 musste sie erneut ausgesetzt werden.

Heute ist die Wallfahrt ein fester Bestandteil des geistlichen und kulturellen Lebens in der Region. Sie verbindet Menschen über Generationen hinweg und erinnert an ein historisches Gelübde mit bleibender Bedeutung.