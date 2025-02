Volkachs Rathäuser und Hallenbad bleiben am Faschingsdienstag geschlossen

VOLKACH – Die Rathäuser in Sommerach und Volkach schließen am Dienstag, 04. März, bereits ab 11 Uhr für den Publikumsverkehr. In Nordheim a.M. bleibt das Rathaus zusätzlich bereits am Montag, 02. März 2025, sowie am gesamten Dienstag geschlossen.

Auch die Außenstellen und Einrichtungen der Verwaltungsgemeinschaft sind am Dienstag ab Mittag nicht mehr erreichbar.

Das Hallenbad Volkach bleibt an Rosenmontag und Faschingsdienstag (03./04. März 2025) geschlossen.

Ab Mittwoch, 05. März, stehen die Rathäuser und alle Einrichtungen wieder zu den regulären Öffnungszeiten zur Verfügung. Die Verwaltungen bitten um Verständnis.