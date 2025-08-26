Volker Heißmann & Friends – Mit „Musik ist Trumpf“ geht’s auf eine besondere musikalische Reise beim Volkacher Kabarett Sommer 2025
VOLKACH – Volker Heißmann, der bekannte Entertainer aus Fürth, wird am Samstag, den 30. August 2025, um 19 Uhr im Rahmen des Volkacher Kabarett Sommers auftreten. Unter dem Titel „Musik ist Trumpf“ präsentiert er gemeinsam mit dem Musical-Ensemble der Comödie Fürth ein Programm, das Schlager- und Musicalfans begeistern soll. Die Show verspricht eine musikalische Zeitreise mit Überraschungen.
Heißmann, der für den Kabarettsommer jährlich ein eigenes Programm kreiert, wird von den Ensemblemitgliedern Sabrina Anderlik, Christin Deuker, Patric Dull und André Sultan-Sade begleitet. Die Künstler, die auch aus anderen Theater- und Fernsehproduktionen bekannt sind, lassen mit ihrer Show die erfolgreiche TV-Sendung aus den 70er und 80er Jahren wieder aufleben. Das Publikum kann sich auf musikalische Gastspiele von Stars wie Harald Juhnke, Peter Alexander und Udo Jürgens freuen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!