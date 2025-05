Volksfestgottesdienst im Festzelt Schweinfurt am 29.6.2025 10:30 Uhr: „Wir sitzen alle im selben Boot!“

SCHWEINFURT – Auch in diesem Jahr findet im Rahmen des Schweinfurter Volksfestes der traditionelle ökumenische Volksfestgottesdienst statt.

Pastoralreferent Ullrich Göbel und Pfarrer Heiko Kuschel gestalten den Gottesdienst gemeinsam mit der Band Godspell und laden sowohl Volksfestbesucher als auch Schausteller herzlich ein.

Unter dem Motto „Wir sitzen alle im selben Boot!“ steht der diesjährige Gottesdienst. Die Prediger greifen die Vielfalt der „Fahrgeschäfte“ des Lebens und des Volksfestes auf und betonen, dass vieles gemeinsam mehr Freude bereitet und Herausforderungen besser gemeistert werden können. Ob in der Vorbereitung des Volksfestes, in der Familie, der Gesellschaft, bei der Arbeit oder in der Kirche – „wir sitzen alle in einem Boot“.

An diesem besonderen Ort mitten auf dem Volksfest sind alle eingeladen, ihre Gemeinsamkeiten zu entdecken und einen fröhlichen und Mut machenden Gottesdienst zu feiern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.citykirche-schweinfurt.de