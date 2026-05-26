Volkskrankheit im Fokus: Uniklinikum Würzburg lädt zu kostenlosem Diabetes-Webinar ein
WÜRZBURG – Diabetes mellitus ist längst eine der großen Volkskrankheiten unserer Zeit. Die chronische Stoffwechselerkrankung kann in jedem Lebensalter ausbrechen und betrifft weit mehr als nur den Blutzuckerspiegel: Langfristig stehen auch Herz, Gefäße, Nieren, Augen und Nerven auf dem Spiel. Um über die rasanten Entwicklungen in der Medizin aufzuklären, lädt das Uniklinikum Würzburg (UKW) am Dienstag, den 23. Juni 2026, zu einer digitalen Infoveranstaltung ein.
Das kostenlose Webinar findet im Rahmen der bewährten Reihe „Abendsprechstunde“ statt und ist ein Kooperationsprojekt des Uniklinikums mit der Mediengruppe Main-Post.
Gute Nachrichten gibt es vorab aus der Forschung: Die Diagnostik, die medikamentösen Therapien sowie die technischen Hilfsmittel haben sich in den vergangenen Jahren stark weiterentwickelt. Betroffene können heute deutlich individueller, flexibler und sicherer behandelt werden als noch vor einem Jahrzehnt.
Experten beantworten brennende Fragen zur Therapie
Als hochkarätige Referenten und Ansprechpartner stehen an diesem Abend Dr. Ann-Cathrin Koschker und Privatdozent Dr. Ulrich Dischinger aus der Schwerpunktabteilung für Endokrinologie und Diabetologie des UKW bereit. Die beiden Mediziner geben einen verständlichen Überblick und widmen sich unter anderem folgenden Kernfragen:
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Klassifizierung: Welche Formen von Diabetes mellitus gibt es überhaupt und wie unterscheiden sie sich?
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Prävention & Schutz: Mit welchen Strategien lassen sich Folgeerkrankungen an Herz, Nieren und Gefäßen am besten verhindern?
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Moderne Medizin: Welche neuen Medikamente sind auf dem Markt und für welche Patientengruppen bieten sie den größten Nutzen?
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Technischer Fortschritt: Für wen ist der Einsatz von Diabetes-Apps, kontinuierlichen Glukosesensoren (CGM) und modernen Insulinpumpen im Alltag wirklich sinnvoll?
Alle Infos zur Teilnahme auf einen Blick
Das Informationsangebot richtet sich ausdrücklich an Betroffene, deren Angehörige sowie an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger. Die Teilnahme ist komplett kostenfrei.
Veranstaltungsdaten:
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Termin: Dienstag, 23. Juni 2026
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Uhrzeit: 18:00 Uhr bis ca. 19:30 Uhr
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Plattform: Digital via Zoom-Webinar
Anmeldung:
Eine vorherige Registrierung ist erforderlich. Den passenden Anmeldelink sowie weiterführende Informationen finden Interessierte auf der Webseite des Klinikums unter www.ukw.de/selbsthilfe in der Rubrik „Veranstaltungen“.
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