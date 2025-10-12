Voll im Koffein-Rausch: Diebstahl von mehr als 200 Packungen Kaffee – Tatverdächtigte in Untersuchungshaft
WÖRTH AM MAIN – Drei rumänische Staatsangehörige wurden am Mittwochabend von der Polizei Obernburg nach einer Diebestour durch zwei Supermärkte festgenommen und befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.
Die Täter entwendeten gegen 18:00 Uhr zunächst in einem Supermarkt in der Presentstraße gemeinschaftlich diverse Hygieneartikel und eine größere Anzahl an Kaffeepackungen. In ihrem Fahrzeug wurde weiteres vermeintliches Diebesgut in Form von Kaffee und Hygieneartikeln gefunden, dessen Herkunft nun ermittelt wird.
Der Gesamtwert der über 200 Packungen Kaffee und der rund 100 weiteren Artikel bewegt sich im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Tatverdächtigen, eine 31-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 26 und 21 Jahren, wurden am Donnerstag in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt.
Das Amtsgericht Aschaffenburg ordnete für alle drei Beteiligten die Untersuchungshaft an. Ihnen wird der gewerbsmäßige Diebstahl als Bande zur Last gelegt.
