Volle Ausbeute: Jugend des Schachklubs Schweinfurt 2000 räumt bei der Kreismeisterschaft Haßberge/Rhön
SCHWEINFURT – Die Nachwuchsspieler des Schachklubs Schweinfurt 2000 waren bei den Kreismeisterschaften über alle Altersklassen hinweg (U8 bis U18) äußerst erfolgreich. Mit insgesamt zehn Pokalen, darunter fünf Kreismeistertiteln, sicherten sich die jungen Schachspieler die begehrten Tickets für die Unterfränkische Meisterschaft, die Anfang Januar in Bad Kissingen stattfinden wird.
Die konstante Jugendarbeit des Klubs trug somit erneut Früchte. Die Spieler sammelten fleißig Punkte am Schachbrett und erzielten folgende Platzierungen:
Kreismeister-Titel:
- Emma Hampf
- Konstantin Hampf
- Timo Liang
- Supreeth Muddam
- Linus Schalkhäuser
Weitere Erfolge:
- Vizemeister (3): Luis Leja, Kilian Dütsch, Fredrik Nidermaier
- Dritte Plätze (2): Hannes Dütsch, Magnus Karg
Alle erfolgreichen Teilnehmer des Schachklubs Schweinfurt 2000 qualifizierten sich durch ihre Platzierungen für die Unterfränkische Meisterschaft.
