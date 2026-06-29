„Volle Fahrt für Inklusion“: Truck-Erlebnis- und Begegnungsfest in Knetzgau
KNETZGAU – Unter dem Motto „Volle Fahrt für Inklusion“ lädt das Inklusionsteam am Samstag, den 18. Juli 2026, zu einem großen Erlebnis- und Begegnungsfest ein. Von 13:00 bis 17:00 Uhr verwandelt sich die Beständig Autowelt (Steinbruch 8, 97478 Knetzgau) in eine Festmeile für die gesamte Region. Der Eintritt ist frei.
Programmhighlights
Das Fest stellt das Miteinander in den Fokus und bietet ein umfangreiches Programm:
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Fahrzeug-Action: Präsentation von Trucks und Quads mit der Möglichkeit zu Mitfahrten.
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Blaulicht-Präsenz: Vor Ort sind Polizei, Bundeswehr, Bayerisches Rotes Kreuz, die Feuerwehr Knetzgau und die Autobahnmeisterei.
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Vorführungen: Eine Drohnen-Show des ASB.
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Beratungsangebote: Informationsstände der EAA (Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber) sowie des IfA (Institut für Arbeitsvermittlung) zum Thema Arbeit für Menschen mit Behinderung.
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Familienprogramm: Auftritt des Maskottchens PAULA, Kinderschminken und Live-Musik.
Verpflegung und Spenden
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Speisen und Getränke werden auf Spendenbasis ausgegeben. Alle eingenommenen Spenden kommen einem inklusiven Projekt im Landkreis zugute.
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