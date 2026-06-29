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„Volle Fahrt für Inklusion“: Truck-Erlebnis- und Begegnungsfest in Knetzgau

29. Juni 2026Letztes Update 29. Juni 2026
„Volle Fahrt für Inklusion“: Truck-Erlebnis- und Begegnungsfest in Knetzgau
Foto: Pixabay / Redfam
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KNETZGAU – Unter dem Motto „Volle Fahrt für Inklusion“ lädt das Inklusionsteam am Samstag, den 18. Juli 2026, zu einem großen Erlebnis- und Begegnungsfest ein. Von 13:00 bis 17:00 Uhr verwandelt sich die Beständig Autowelt (Steinbruch 8, 97478 Knetzgau) in eine Festmeile für die gesamte Region. Der Eintritt ist frei.

Programmhighlights

Das Fest stellt das Miteinander in den Fokus und bietet ein umfangreiches Programm:

Verpflegung und Spenden

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Newsallianz
Verstrickt und zugenäht

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Speisen und Getränke werden auf Spendenbasis ausgegeben. Alle eingenommenen Spenden kommen einem inklusiven Projekt im Landkreis zugute.

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