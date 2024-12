Volles Haus bei der Senioren Weihnachtsfeier in Grafenrheinfeld

GRAFENRHEINFELD – Seit vielen Jahren ist die Seniorenweihnachtsfeier eine fest verankerte Tradition in Grafenrheinfeld. Auch in diesem Jahr lud die Gemeinde ihre Seniorinnen und Senioren zu einer stimmungsvollen Adventsfeier in die Kulturhalle ein, die bis auf den letzten Platz besetzt war.

Für viele war es eine willkommene Gelegenheit, alte Bekannte zu treffen und bei Kaffee, Kuchen und Musik in geselliger Runde miteinander ins Gespräch zu kommen.

Die Gemeinde legt großen Wert darauf, in der Adventszeit Raum für Begegnung und Austausch zu schaffen. Für die musikalische Gestaltung sorgten die Rafelder Adventsbläser unter der Leitung von Dominik Berchtold sowie die bekannte Veeh-Harfengruppe „Rafelder Saitenklang“, die von Mathias Kupczyk dirigiert wird. Ihre Darbietungen trugen maßgeblich zu der besinnlichen Atmosphäre bei, die perfekt zur Adventszeit passte.

Ein besonderes Highlight des Nachmittags war der Auftritt der Schulkinder, die zusammen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern zauberhafte Momente schufen. Die fröhlichen Gesichter der Kinder versprühten Weihnachtsstimmung und ließen viele Gäste strahlen.

Die festliche Dekoration wurde wie jedes Jahr von Herlinde Heinisch organisiert. Gemeinsam mit ihrer Gruppe bastelte sie den Tischschmuck, der von allen bewundert wurde. Als kleines Erinnerungsstück durften die Gäste am Ende der Feier einen Weihnachtsstern aus Papier mit nach Hause nehmen.

Der Nachmittag wurde durch das Engagement zahlreicher Ehrenamtlicher und Vereine möglich gemacht. Der Sportkegelclub „Doppelturm“ übernahm die Bewirtung und sorgte mit perfektem Service für das leibliche Wohl. Die Metzgerei Berchtold stellte wie gewohnt die Verpflegung. Ein besonderer Dank galt auch den Maltesern aus Grafenrheinfeld: Christian Albert und sein Team organisierten den Fahrdienst, sodass auch Seniorinnen und Senioren, die Unterstützung benötigten, an der Feier teilnehmen konnten.

Weihnachten ist eine Zeit, in der Menschen zusammenfinden. Es war schön zu sehen, wie viele in der Gemeinde den Gemeinschaftsgedanken leben und sich ehrenamtlich für Soziales, Kultur und Sport engagieren. Allen Seniorinnen und Senioren wurde eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und ein gesundes Wiedersehen im nächsten Jahr gewünscht.

Ein besonderer Zauber liegt in der Freude, die diese Feier jedes Jahr erneut auslöst – sowohl bei den Gästen als auch bei den Organisatoren. Ob beim Musizieren, Dekorieren oder Bedienen: Alle Beteiligten freuen sich darauf, mit ihrem Einsatz ein Lächeln auf die Gesichter der Gäste zu zaubern. Diese Dankbarkeit und Freude war in der Kulturhalle spürbar. Die Seniorenweihnachtsfeier zeigt eindrucksvoll, wie wichtig Gemeinschaft und Zusammenhalt in Grafenrheinfeld sind.