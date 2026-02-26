Auto IU

Vollsperrung am Sennfelder Bahnhof: Änderungen im Stadtbusverkehr

26. Februar 2026
SCHWEINFURT – Wegen Gleisbauarbeiten der Deutschen Bahn am Bahnübergang Sennfelder Bahnhof kommt es von Samstag, den 28. Februar, bis einschließlich Montag, den 2. März 2026, zu einer Vollsperrung. Dies führt zu umfangreichen Umleitungen und Haltestellenausfällen auf den Stadtbuslinien 130, 140, 145, 149 und 150, weshalb Fahrgäste gebeten werden, mehr Zeit für ihre Fahrten einzuplanen.

Die Linie 130 wird über die Hahnenhügelbrücke umgeleitet, wodurch die Haltestellen Museum-Georg-Schäfer, Wehranlage sowie Carl-Benz- und Robert-Bosch-Straße entfallen. Für die Linien 140, 149 und 150 dient der Sennfelder Bahnhof als zentrale Ausweichroute, während im Bereich Hafen Ost auf die Linie 145 oder Ersatzhaltestellen in der Rudolf-Diesel-Straße ausgewichen werden muss. Am Montag, den 2. März, wird zudem für den Schulverkehr nach Sennfeld um 13:22 Uhr ab Roßmarkt ein Sonderbus eingesetzt.

Aktuelle Informationen zu den detaillierten Ersatzrouten und Fahrzeiten findest du online unter www.stadtwerke-sw.de/businfo







