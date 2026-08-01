Vollsperrung der Nassachbrücke führt zu Änderungen im Busverkehr

HASSFURT, LKR. HASSBERGE – Wegen einer kurzfristig notwendigen Vollsperrung der Nassachbrücke in Haßfurt kommt es ab Montag, 3. August 2026, zu Behinderungen im öffentlichen Linienverkehr. Fahrgäste müssen mit Verzögerungen und geänderten Fahrplänen rechnen.

Betroffen sind die Buslinien 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1159, 1161, 1163, 1164, 1165, 1166 und 1169. Durch Umleitungen und ein erhöhtes Verkehrsaufkommen kann es zu Verspätungen kommen, die sich je nach Tageszeit unterschiedlich auswirken können. Die Verzögerungen können den gesamten Fahrtverlauf sowie mögliche Anschlussfahrten betreffen.

Für die Linien 1153, 1163 und 1166 gilt während der Brückensperrung ein Baustellenfahrplan. Die Haltestelle Haßfurt Marktplatz wird in dieser Zeit nicht bedient. Ersatzweise halten die Busse in der Hauptstraße.

Bei der Anpassung der Fahrpläne wurde besonders auf die Sicherstellung von Zuganschlüssen sowie pünktliche Ankunftszeiten an Schulen zum Beginn des neuen Schuljahres geachtet. Einige Fahrten müssen deshalb früher starten.

Die aktuellen Fahrpläne sind unter www.vgn.de abrufbar. Da die Sperrung erst am 31. Juli 2026 offiziell durch die Stadt Haßfurt bekanntgegeben wurde, kann die Aktualisierung der Fahrzeiten in den Auskunftssystemen einige Tage in Anspruch nehmen.