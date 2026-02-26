Auto IU

Vollsperrung des Bahnübergangs Sennfelder Bahnhof

Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
SCHWEINFURT – Aufgrund dringender Instandsetzungsarbeiten an der Schrankenanlage wird der Bahnübergang Sennfelder Bahnhof im Zeitraum vom 28. Februar bis zum 02. März voll gesperrt. In dieser Zeit ist eine Durchfahrt für den Kraftverkehr nicht möglich, lediglich Fußgänger können den Bereich über einen Notgehweg passieren.

Die Bauarbeiten werden im Auftrag der DB InfraGo AG durch die Firma Bahnbau Lüneburg durchgeführt. Um die Erreichbarkeit der anliegenden Ziele sicherzustellen, wurden entsprechende Umleitungen ausgeschildert.

Während der Sperrung ist die Straße Mühlweg/Hutrasen, über die auch der Wohnmobilstellplatz und das Sportgelände angefahren werden, ausschließlich von Norden über die Maxbrücke beziehungsweise die Schweinfurter Straße zugänglich. Der städtische Baubetriebshof hingegen kann in diesem Zeitraum nur von Süden aus Richtung Hafen angefahren werden.

Sollten sich Probleme direkt vor Ort ergeben, steht die DB InfraGo AG unter der Telefonnummer 0160 97426135 für Rückfragen zur Verfügung. Alle Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Sperrung bei ihrer Planung zu berücksichtigen und den ausgeschilderten Umleitungen zu folgen.

