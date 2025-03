Vom Bremspedal abgerutscht

DETTELBACH – Am Mittwochmorgen ereignete sich an der Kreuzung der Staatsstraßen 2270 und 2450 ein Verkehrsunfall, bei dem eine 44-jährige Hyundai-Fahrerin leicht verletzt wurde.

Die Frau wollte von der Staatsstraße 2270 auf die Staatsstraße 2450 einbiegen und hielt zunächst vorschriftsmäßig an der Haltelinie an. Dabei rutschte sie jedoch vom Bremspedal ab, wodurch ihr Fahrzeug unkontrolliert in den Kreuzungsbereich rollte.

Ein 30-jähriger Opel-Fahrer, der auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Mainfrankenpark unterwegs war, versuchte noch auszuweichen. Trotz Bremsversuchs kollidierte er mit der linken vorderen Seite des Hyundai.

Ersthelfer versorgten die leicht verletzte Frau noch am Unfallort. Während der Unfallaufnahme kam es zu einer zeitweisen Vollsperrung der Fahrbahn. Die Feuerwehr Dettelbach übernahm die Verkehrslenkung und das Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden von einem Abschleppunternehmen entfernt. Der Sachschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt.