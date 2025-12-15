Vom eigenen Auto überrollt – 62-Jähriger stirbt

KARLSTADT, OT HESSLAR, LKR. MAIN-SPESSART – Am Samstagnachmittag wurde ein 62-Jähriger von seinem eigenen Auto überrollt und eingeklemmt. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er kurze Zeit später verstarb. Die Polizei Karlstadt ermittelt zur Unfallursache.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der 62-jährige Deutsche am Samstag gegen 16:35 Uhr beim Versuch, seinen führerlosen Pkw anzuhalten, unter das Fahrzeug und wurde dabei eingeklemmt. Der Mann konnte durch die schnell eintreffende Freiwillige Feuerwehr Heßlar befreit werden und wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb er kurze Zeit später.

Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Polizei Karlstadt, die bei der Unfallaufnahme auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durch einen Sachverständigen unterstützt wird. Zur Unfallstelle wurde auch ein Notfallseelsorger hinzugezogen.