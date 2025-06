Vom Unfallort entfernt und 5.000 Euro Schaden hinterlassen

EUSSENHEIM, LKR. MAIN-SPESSART – Ein unbekannter Volvo-Fahrer hat am Freitagnachmittag, den 6. Juni, in Eußenheim einen Verkehrsunfall im Gegenverkehr verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der Vorfall ereignete sich gegen 15:45 Uhr auf der Karlstadter Straße.

Ein 59-jähriger Mann war mit seinem VW Tiguan und Anhänger in Fahrtrichtung Gössenheim unterwegs, als ihm in der Ortsmitte an der Brücke ein grauer Volvo entgegenkam und auf seine Fahrbahnseite geriet. Zunächst kollidierten die linken Außenspiegel beider Fahrzeuge, bevor der Volvo mit seiner Fahrerseite den Anhänger des Tiguan streifte.

Der Fahrer des Tiguan stoppte sofort, während der Volvo einige Meter weiter für wenige Sekunden anhielt, bevor er zügig in Richtung Karlstadt davonfuhr. Der Unfallverursacher hinterließ am Anhänger des Geschädigten einen Schaden von etwa 5.000 Euro und verlor seinen linken Außenspiegel.

Nachdem der Unfall von der Polizei Hammelburg aufgenommen wurde, hat die Polizei Karlstadt die Ermittlungen wegen Fahrerflucht übernommen.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.