Von der Fahrbahn abgekommen – Fahrer mit etwa 2,3 Promille

WÜRZBURG, INNENSTADT – Am Samstagmorgen kam ein Volvo-Fahrer von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer stark alkoholisiert war.

Gegen 05:15 Uhr war der 40-Jährige mit seinem Pkw am Berliner Platz unterwegs, als er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum stieß. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Während der Unfallaufnahme wurde starker Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,3 Promille.

Der 40-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.