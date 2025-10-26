Von der Fahrbahn abgekommen und geflüchtet
RÖTTINGEN – Am Samstagmittag ereignete sich auf der Staatsstraße 2269 zwischen Röttingen und Tauberrettersheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW erheblich beschädigt wurde. Der Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, konnte aber kurz darauf von der Polizei gestellt werden.
Der 42-jährige deutsche Fahrer eines Renault-PKW verlor in einem Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, flüchtete jedoch nach Röttingen, wo er von Ersthelfern beobachtet und durch die Polizei angetroffen werden konnte.
Der Grund für die Flucht wurde bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit klar: Es ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Ein Vortest verlief positiv auf Cannabis.
Gegen den Mann wird nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Der total beschädigte PKW, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden von circa 5.500 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung war die Staatsstraße für etwa 1,5 Stunden nur einseitig befahrbar.
