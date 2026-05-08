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Von der Kläranlage bis zum Zimmerpflanzenableger: Aktionswochen #TUN2026 rundum erfolgreich

8. Mai 2026Letztes Update 8. Mai 2026
Von der Kläranlage bis zum Zimmerpflanzenableger: Aktionswochen #TUN2026 rundum erfolgreich
Im Rahmen der Aktionswochen konnten Besucherinnen und Besucher einen Stand am Bad Kissinger Rathausplatz besuchen. - Foto: Landkreis Bad Kissingen/Franziska Kaufmann
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BAD KISSINGEN – „Was können wir im Landkreis Bad Kissingen gemeinsam tun?“ Auf diese Frage suchten Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Aktionswochen „#TUN2026 – Teilhaben. Umdenken. Neugestalten.“ vielfältige Antworten. Von Fahrgemeinschaften bis hin zu Repair Cafés reichten die Ideen beim „Dialog vor Ort“ auf dem Rathausplatz, der das große Bedürfnis nach Austausch und Miteinander in der Region unterstrich.

Die Veranstaltungsreihe des Bildungsbüros im April 2026 widmete sich den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. In enger Zusammenarbeit mit regionalen Initiativen und engagierten Einzelpersonen wurden Themen wie Gesundheit, Bildung, Klimaschutz und gesellschaftlicher Zusammenhalt praxisnah aufbereitet.

Einblicke in Technologie und Natur

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Das Programm bot für alle Altersgruppen Gelegenheiten zum Mitmachen. Während der Auftakt mit einer Führung durch die Bad Kissinger Kläranlage einen Blick hinter die Kulissen der Infrastruktur ermöglichte, tauchten Schulklassen im Technologietransferzentrum (TTZ-KG) in die Welt der Robotik und Künstlichen Intelligenz ein.

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Weitere Schwerpunkte setzten Besuche auf regionalen Bauernhöfen und Informationsabende zur naturnahen Gartengestaltung. Auch der Ressourcenschutz kam nicht zu kurz: Bei einer Tauschbörse für Zimmerpflanzenableger fanden zahlreiche Gewächse neue Besitzer, und verschiedene Schulen beteiligten sich mit eigenen Projekten an der Initiative.

Abschluss mit Fokus auf die Gesundheit

Den Schlusspunkt der Aktionswochen setzte der „Publikumstag rund ums Ohr“, organisiert vom Pflegestützpunkt und Pflegenetzwerk des Landkreises. Fachvorträge und Beratungsangebote zum Thema Hörgesundheit boten den Besuchern wichtige Informationen und Raum für den persönlichen Austausch.

Mit den Aktionswochen #TUN2026 ist es dem Landkreis gelungen, nachhaltige Entwicklung sichtbar zu machen und langfristige Impulse für bürgerschaftliches Engagement zu setzen. Die positive Resonanz zeigt, dass das Interesse an einer aktiven Mitgestaltung der Zukunft in Bad Kissingen groß ist.

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