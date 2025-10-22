Von Herzen gelacht – für Herzen gemacht: Wernschiffer-Elf spenden öffentlich zugänglichen Defibrillator
NIEDERWERRN – Die Faschingsgesellschaft Wernschiffer-Elf Niederwerrn hat einen automatisierten externen Defibrillator (AED) aus Teilen ihres Gewinnes der Faschingssitzungen gespendet. Das lebensrettende Gerät wurde am Außenbereich der katholischen Kirche in der St.-Bruno-Straße, direkt an der ehemaligen Ministrantenvilla, installiert und steht ab sofort der Öffentlichkeit im Notfall zur Verfügung.
Die Installation des AED, der für alle Altersgruppen – inklusive Kinder ab einem Jahr – zugelassen ist, erfolgte durch den 1. Vorsitzenden Günter Rau. Der Standort nahe der katholischen Kirche und in unmittelbarer Nähe des Kindergartens wurde bewusst zentral gewählt.
Pfarrer Stefan Kömm bedankte sich im Namen der Kirchengemeinde herzlich bei der Wernschiffer-Elf und deren Gesellschaftspräsident Felix Zirkelbach für die großzügige Spende. Pfarrer Kömm betonte, dass „Ein solches Engagement ist keine Selbstverständlichkeit“.
Die Wernschiffer-Elf wird auch künftig die Wartungskosten und den Unterhalt des Geräts übernehmen. Gesellschaftspräsident Zirkelbach erklärte bei der Übergabe: „Wir wollen hoffen, dass der AED niemals gebraucht wird – aber falls doch, kann durch unsere Spende vielleicht Leben gerettet werden.“ Der AED ist so konzipiert, dass er von jeder Person auch ohne medizinische Vorkenntnisse sicher bedient werden kann.
