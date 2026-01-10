Von Weiß bis Braun: TG-Karatekas bestehen Prüfung
SCHWEINFURT – Monatelange Disziplin und schweißtreibende Trainingseinheiten haben sich für die Karate-Abteilung der TG Schweinfurt ausgezahlt: Insgesamt 18 Kampfsportler aller Altersklassen meisterten kürzlich erfolgreich ihre nächsten Gürtelprüfungen.
Unter den strengen Augen von Prüfer Thomas Zatloukal sowie den Beisitzern Martin Schleyer und Christian Landgraf demonstrierten die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen ein hohes technisches Niveau. Besonders beeindruckte der erst zwölfjährige Leo Tille, der mit einer konzentrierten und sauberen Leistung bereits die Prüfung zum braunen Gürtel ablegte.
Das anspruchsvolle Prüfungsprogramm umfasste die gesamte Bandbreite der Kampfkunst: Von den korrekten Grundtechniken (Kihon) über ausdrucksstarke Bewegungsfolgen in den Katas bis hin zu Timing und Kontrolle im Freikampf (Kumite). Auch die realistische Anwendung der Techniken (Bunkai) wurde von den Prüflingen sicher demonstriert. Die Experten bescheinigten allen Teilnehmern eine hervorragende Vorbereitung und gaben wertvolle Impulse für den weiteren sportlichen Weg.
Ein bedeutender Meilenstein war der Tag vor allem für sechs Karateka, die den Sprung zum braunen Gürtel und damit zum höchsten Farbgurtgrad schafften. Mit diesem Erfolg stehen sie nun an der Schwelle zum Schwarzgurt (1. Dan), für den lediglich noch zwei weitere Teilprüfungen zu absolvieren sind. Die TG Schweinfurt sieht sich durch die durchweg positiven Ergebnisse in ihrem pädagogischen Konzept bestätigt, Karate für alle Altersgruppen auf fachlich anspruchsvollem Niveau anzubieten.
