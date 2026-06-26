Vorbeugende Luftbeobachtung: Unterfranken ordnet Waldbrandüberwachung an
WÜRZBURG – Angesichts der anhaltenden Hitzewelle und der daraus resultierenden hohen Waldbrandgefahr ordnet die Regierung von Unterfranken für das kommende Wochenende (26. bis 28. Juni 2026) eine vorsorgliche Luftbeobachtung für den gesamten Regierungsbezirk an.
Hintergrund der Maßnahmen
Die Kombination aus extrem hohen Temperaturen, langer Sonnenscheindauer und einem hohen Aufkommen an Ausflüglern in Wald und Flur erhöht die Gefahr von Waldbränden sowie Vegetationsbränden in offenem Gelände mit trockenem Gras signifikant. Um dieser Schadenseintrittswahrscheinlichkeit entgegenzuwirken, werden die Wälder in den Nachmittagsstunden – den Zeiten höchster Gefährdung – aus der Luft überwacht.
Routen und Durchführung
Die Befliegung erfolgt durch ausgebildete Luftbeobachter auf zwei festgelegten Routen, wobei ehrenamtliche Piloten der Luftrettungsstaffel Bayern zum Einsatz kommen:
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Westroute: Startpunkte sind die Flugplätze Mainbullau und Hettstadt.
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Ostroute: Startpunkte sind die Flugplätze Schweinfurt-Süd und Haßfurt.
Neben der Brandfrüherkennung achten die Beobachter zusätzlich auf Auffälligkeiten bezüglich Borkenkäferbefall sowie auf die allgemeine Verkehrslage. Die Finanzierung der Einsatzkosten erfolgt über den Katastrophenschutzfonds der Regierung von Unterfranken.
Dringende Warnhinweise für die Bevölkerung
Die Behörden appellieren eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, in Waldgebieten äußerste Vorsicht walten zu lassen:
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Absolutes Rauchverbot: Rauchen im Wald ist streng untersagt.
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Kein offenes Feuer: Der Umgang mit offenem Feuer in Waldgebieten ist strikt zu unterlassen.
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