Vorbildlich: Digitales Bürgerbüro in Stadtlauringen vorgestellt – moderner, effizienter und barrierefreier Bürgerservice
STADTLAURINGEN – Der Markt Stadtlauringen hat in seiner jüngsten Marktgemeinderatssitzung die Einführung des digitalen Bürgerbüros beschlossen. Mit der Lösung „Bürgerservice Live“ steht Bürgerinnen und Bürgern künftig ein digitaler Schreibtisch zur Verfügung, der virtuelle Amtsgänge vollständig medienbruchfrei, rechtssicher und effizient ermöglicht.
Vorteile des digitalen Bürgerbüros
Die neue Lösung ermöglicht es, Anliegen von überall auf der Welt zu erledigen, ohne den Weg ins Rathaus. Gleichzeitig bleibt der persönliche Kontakt durch einen Videochat mit dem zuständigen Rathausmitarbeiter erhalten.
-
Vollständige Abwicklung: Nahezu alle Dienstleistungen können digital, sicher und vollständig abgeschlossen werden, inklusive der Bezahlung anfallender Gebühren.
-
Zuschaltung von Personen: Bei Bedarf können weitere Personen wie Ehepartner, Dolmetscher oder Betreuungspersonen mit einem Klick in den Termin eingebunden werden.
-
Barrierefreiheit: Dokumente und Chatnachrichten können während des digitalen Termins automatisch übersetzt werden, was Sprachbarrieren überwindet und Kosten spart.
-
Effizienz: Beratung, Klärung und Erledigung finden in einem einzigen Termin statt, was Rückfragen reduziert und eine sofortige Abwicklung vieler Anliegen ermöglicht.
Sicherheit und Technik
Die browserbasierte Lösung funktioniert auf jedem internetfähigen Endgerät ohne zusätzliche Softwareinstallation und erfüllt höchste Anforderungen an Datenschutz und Cyber-Sicherheit. Sie lässt sich nahtlos in bestehende digitale Verwaltungsprozesse einfügen.
Die Integration von rechtssicheren Signaturen, geschützten Kommunikationswegen und verschiedenen Zahlungsanbietern wie ePayBL gewährleistet durchgängig digitale und verlässliche Verwaltungsprozesse.
Mit der Einführung des digitalen Bürgerbüros setzt der Markt Stadtlauringen ein starkes Zeichen für eine moderne, bürgernahe und effiziente Verwaltung.
