Vorbildlich: Digitales Bürgerbüro in Stadtlauringen vorgestellt – moderner, effizienter und barrierefreier Bürgerservice

1. Dezember 2025Letztes Update 1. Dezember 2025
Foto: Pixabay / stevepb
STADTLAURINGEN – Der Markt Stadtlauringen hat in seiner jüngsten Marktgemeinderatssitzung die Einführung des digitalen Bürgerbüros beschlossen. Mit der Lösung „Bürgerservice Live“ steht Bürgerinnen und Bürgern künftig ein digitaler Schreibtisch zur Verfügung, der virtuelle Amtsgänge vollständig medienbruchfrei, rechtssicher und effizient ermöglicht.

Vorteile des digitalen Bürgerbüros

Die neue Lösung ermöglicht es, Anliegen von überall auf der Welt zu erledigen, ohne den Weg ins Rathaus. Gleichzeitig bleibt der persönliche Kontakt durch einen Videochat mit dem zuständigen Rathausmitarbeiter erhalten.

Sicherheit und Technik

Die browserbasierte Lösung funktioniert auf jedem internetfähigen Endgerät ohne zusätzliche Softwareinstallation und erfüllt höchste Anforderungen an Datenschutz und Cyber-Sicherheit. Sie lässt sich nahtlos in bestehende digitale Verwaltungsprozesse einfügen.

Die Integration von rechtssicheren Signaturen, geschützten Kommunikationswegen und verschiedenen Zahlungsanbietern wie ePayBL gewährleistet durchgängig digitale und verlässliche Verwaltungsprozesse.

Mit der Einführung des digitalen Bürgerbüros setzt der Markt Stadtlauringen ein starkes Zeichen für eine moderne, bürgernahe und effiziente Verwaltung.

