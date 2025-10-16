Vorfahrt missachtet – 21-Jährige verletzt und 10.000 Euro Schaden
MARKTHEIDENFELD – Am Mittwochnachmittag gegen 15:15 Uhr ereignete sich auf dem Südring ein Verkehrsunfall, weil ein 56-jähriger deutscher Autofahrer an der Kreuzung Ulrich-Willer-Straße/Südring einen vorfahrtsberechtigten PKW übersah.
Er stieß mit dem VW-Golf einer 21-jährigen deutschen Fahrerin zusammen, die dadurch leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.
Der 56-Jährige befuhr die Ulrich-Willer-Straße stadtauswärts, als er den von rechts kommenden PKW übersah. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 10.000 Euro geschätzt. Neben der Polizeiinspektion Marktheidenfeld und zwei Rettungswagen waren auch acht Einsatzkräfte der Feuerwehr Marktheidenfeld vor Ort.
