Vorfahrt missachtet – 4.000 Euro Schaden in Burkardroth

BURKARDROTH – Vorfahrt missachtet

Am frühen Mittwochabend ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung der Staatsstraße von Premich in Richtung Gefäll. Eine 66-jährige Fahrerin eines Ford wollte dort nach links in Richtung Stangenroth abbiegen und übersah dabei eine vorfahrtsberechtigte 55-jährige Audi-Fahrerin.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.